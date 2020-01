Els futbolistes del Terrassa fan de Reis Mags a Mútua i a L'Hospital

Futbol

Jordi Guillem



03.01.2020 | 17:08

Una àmplia representació de jugadors de les primeres plantilles masculina i femenina del Terrassa FC juntament amb els seus respectius entrenadors, Xevi Molist i Lluís Ros, així com el president Jordi Cuesta i d'altres membres de la directiva del club han exercit aquest divendres de Reis Mags. Seguint la tradició de cada any, els jugadors i les jugadores han repartit pilotes i regals a les plantes de pediatria de l'Hospital Universitari de Mútua Terrassa com a la de l'Hospital de Terrassa. La seva visita ha sorprès als nens, molts d'ells nadons, i als seus pares, que han de passar aquestes festes hospitalitzats.