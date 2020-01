Bronze femení per a l'Atlètic, que va vèncer l'Egara

03.01.2020 | 04:00

El pavelló de Marina d'Or va acollir també el Campionat d'Espanya cadet femení, en què l'Atlètic Terrassa va aconseguir pujar al podi. Va ser tercer en derrotar per "shoot-outs" al Club Egara en el duel per al tercer i quart lloc. El partit va acabar amb empat a quatre, però els de Can Salas es van imposar per 3 a 1 a la tanda de "shoot-outs". En semifinals, l'Atlètic va caure per 5 a 7 davant del Júnior i l'Egara per 4 a 5 amb el San Pablo Valdeluz. El Júnior de Sant Cugat es va proclamar campió en imposar-se a la final per 6 a 3 al San Pablo Valdeluz. Els dos conjunts terrassencs van classificar-se en la segona posició dels seus respectius grups. El Club Egara va sumar dos punts després de golejar per 10 a 0 el Hocquet i per 10 a 4 el Club de Campo. Va perdre per 4 a 3 amb el Júnior. Per la seva banda, l'Atlètic va acabar amb cinc punts. Va empatar a tres gols amb el San Pablo Valdeluz, va guanyar per 3 a 2 el Pozuelo i va acabar empatant a dos amb el Tenis de Santander. La cinquena posició final va correspondre al Club de Campo, que es va imposar en el seu darrer partit del torneig per 3 a 2 al Pozuelo en el derbi madrileny. La setena plaça femenina va recaure en el conjunt del Hocquet, que va batre per 1 a 0 als "shoot-outs" al Tenis després d'haver empatat a tres gols.