Sis dels gols marcats a la piscina egarenca van ser "terrassencs"

31.12.2019 | 04:00

Tres de les quatre waterpolistes del Club Natació Terrassa que estaven convocades per a prendre part en aquest tercer partit de la Lliga Mundial femenina que va tenir lloc el passat dissabte a Terrassa van tenir un protagonisme més que destacat. La boia terrassenca Paula Leitón va anotar dos gols, mentre que les seves companyes Bea Ortiz i Pili Peña, que han arribat aquesta temporada a l'equip que entrena Xavi Pérez, també van aconseguir marcar. Ortiz va anotar tres dianes, convertint-se en la segona màxima golejadora espanyola, només superada per la waterpolista Roser Tarragó, que en va fer cinc. Per la seva banda, Pili Peña va fer un gol. Es va quedar sense minuts la portera Sandra Domene, ja que va ser Laura Ester qui va defensar la porteria de la selecció espanyola davant del combinat grec. El combinat espanyol debutarà d'aquí a tretze dies, el diumenge dia 12 de gener davant de França a l'Europeu de Budapest, una competició en la qual les jugadores del CN Terrassa tindran una participació destacada.