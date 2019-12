La selecció de Sabadell s'imposa per penals a la de Terrassa

Futbol

31.12.2019 | 04:00

El camp municipal de Can Magí de Sant Cugat del Vallès va acollir el passat dissabte la tradicional Trobada de Nadal entre les associacions de clubs de futbol de Terrassa i de Sabadell. El partit amateur entre tots dos equips va acabar amb empat a tres gols i es va haver de recórrer als penals per trobar un guanyador. Va ser la selecció de Terrassa, que es va imposar per 4 gols a 3 a la tanda de penals. Per primera vegada, es van disputar altres partits de categories inferiors. El duel de prebenjamins entre les dues associacions va acabar amb empat a un gol. En benjamins, els sabadellencs es van imposar per 1 a 5 i en alevins per 2 gols a 3. Es va disputar també un partit femení, que va finalitzar amb el resultat d'empat a cinc gols. La jornada va comptar amb la presència del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Miguel Ángel Moreno, així com de diferents presidents i directius de clubs de Terrassa i comarca i també de Sabadell.