Jaume Leiva i Montserrat Estant, guanyadors de la Sant Silvestre de Badalona

Atletisme

31.12.2019 | 12:40

L'atleta terrassenc Jaume Leiva es va adjudicar la victòria a la Sant Silvestre RACC de Badalona en la distància de 10 quilómetres. La prova es va disputar en un circuit urbà pel Passeig Marítim de la ciutat i va comptar amb uns dos mil participants. Leiva va signar un temps de 30'14". La segona posició va ser per a Jordi Garcia, del CN Badalona, amb un temps de 31'01", mentre que Mohamed Benhmbarka, del CA Nou Barris, va completar el podi amb un registre de 31'29". Pel que fa a la categoria femenina, el triomf va ser per a la corredora del CN Terrassa Montserrat Estany, que va fer un temps de 37'42", seguida de Marina Burgaya, del CE Katoa, amb 38'03" i Ouaffa Hamadi, de l'AA Catalunya, que va completar el podi amb un registre de 38'36".

Pel que fa a la cursa de 5 quilòmetres, hi va haver també presència terrassenca. Víctor Doblas, del CE I Run With Leiva, va ser segon amb un temps de 15'17", a només tres segons del guanyador, Ilias Rachici, de la Unió Colomenca. La seva companya de club Laura Vílchez va ser també segona amb un temps de 18'22", a setze segons de distància de Miriam Ortiz, de l'AA Catalunya.