Divendres, visita a Mútua i a l'Hospital

31.12.2019 | 04:00

Una àmplia representació dels jugadors i jugadores de les primeres plantilles del Terrassa FC visitaran aquest divendres els nens i nenes que es troben ingressats durant aquestes festes als centres hospitalaris de Mútua i L'Hospital de Terrassa. Els futbolistes estaran acompanyats, com és habitual, per representants dels dos "staff" tècnics, així com del Consell d'Administració del Terrassa FC. La visita a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa tindrà lloc a dos quarts d'onze i a l'Hospital a les dotze.