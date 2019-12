Córrer per acabar l'any

Atletisme. XI Runneada de Cap d'Any de Terrassa

Jordi Guillem

31.12.2019 | 04:00

El que va començar com una cursa d'un grup d'amics que acomiadaven l'any corrent pels carrers de Terrassa per protestar contra unes Sant Silvestre cada vegada més lucratives s'ha acabat consolidant en una prova que aplega centenars i centenars de participants cada 31 de desembre. Demà a les sis de la tarda es posarà en marxa des de la plaça de Can Roca l'onzena edició de la Runneada de Cap d'Any, una proposta lúdica i esportiva promoguda per ...