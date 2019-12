El Barça accepta el seu interès pel terrassenc Dani Olmo

Futbol

31.12.2019 | 15:30

El davanter internacional terrassenc Dani Olmo està a l'agenda del FC Barcelona. Segons diverses informacions, l'oferta del Barça estaria molt per sota dels 35 milions d'euros que demana l'actual club d'Olmo, el Dinamo de Zagreb, per traspassar el futbolista. Des del FC Barcelona s'ha negat que s'estigués negociant, però no s'ha amagat que el mitjapunta egarenc interessa als de Valverde de cara al mercat d'estiu. Dani Olmo, que té aquesta temporada i una més de contracte amb el club croat, ha expressat reiteradament la seva voluntat de sortir. Després de guanyar l'Eurocopa sub-21 i de debutar golejant amb la selecció espanyola absoluta, tot sembla indicar que serà a l'estiu quan el futbolista abandoni la Lliga croata. El Barça és només un dels equips que s'han interessat darrerament pels seus serveis.