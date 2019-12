Adéu a Prado i David López 

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

31.12.2019 | 04:00

Ahir a la tarda, la primera plantilla del Terrassa FC va tornar als entrenaments per a preparar el primer partit de l'any, que l'enfrontarà diumenge a dos quarts d'una del migdia al Camp Olímpic al CE L'Hospitalet. No hi seran dos dels integrants de la plantilla: el defensa egarenc Adrià Prado (20 anys) i el migcampista David López (23). Tots dos s'han desvinculat de l'equip i jugaran el que queda de temporada a dos equips de la mateixa Tercera Divisió, el ...