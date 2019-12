El futbol busca joguines

> V Torneig Solidari de Reis Ciutat de Terrassa

Jordi Guillem

28.12.2019 | 04:00

Per cinquè any consecutiu, el Sant Pere Nord, el Jabac i el San Cristóbal celebren el Torneig Solidari de Reis Ciutat de Terrassa, un esdeveniment destinat a les categories prebenjamí, benjamí, aleví i veterans que es desenvoluparà demà diumenge entre les nou del matí i les tres de la tarda al camp de futbol municipal de Can Jofresa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Miguel Ángel Moreno, va acompanyar ahir als presidents dels tres clubs organitzadors en l'acte de presentació, ...