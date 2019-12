Alfredo Domínguez, a l'Europeu de Budapest

> Campionat d'Europa

Karate

28.12.2019 | 04:00

El karateca terrassenc Alfredo Domínguez, campió d'Espanya sub-21 en la categoria de menys de 75 quilos, ha estat convocat per la Federació Espanyola per a participar en el Campionat d'Europa que es disputarà entre els dies 6 i 10 de febrer de l'any 2020 a la capital hongaresa, Budapest.El karateca terrassenc va estar concentrat a Madrid el passat cap de setmana com a membre del programa de tecnificació del "projecte Mundial" de la Federació Espanyola. Domínguez ha disputat ja diversos combats ...