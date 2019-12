26.12.2019 | 19:58

El bar de la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell) ha acollit la tradicional trobada nadalenca de l'extint Club Deportiu Vallparadís "Bar Escuela". Any rere any, els antics membres d'aquest club terrassenc es troben per aquestes dates a iniciativa del seu màxim responsable, Joan Fontanet. L'any vinent se celebrarà el setantè aniversari de l'entitat. Els seus membres, fills i familiars el seguiran recordant un any més.