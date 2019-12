Arranz capitalitza el gol 

Josep Cadalso

27.12.2019 | 04:00

No va marcar en el derbi contra el San Cristóbal. Però no va fallar amb la seva cita amb el gol al camp del Manresa. Sergi Arranz, el davanter amb més capacitat ofensiva del Terrassa en els darrers anys, va fer el gol de la victòria quan mancava un quart d'hora per al final amb una magnífica rematada de cap a la sortida d'un córner. Un gol que va valer una victòria i un lideratge per afrontar les millors vacances nadalenques en molt temps.Aquest va ser el desè gol del davanter figuerenc, amb ...