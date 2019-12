Protesta atlètica al Raval

Josep Cadalso Ferran Campins

25.12.2019 | 04:00

El Raval de Montserrat es va convertir dilluns en una improvisada pista d'atletisme a la que atletes, monitors i pares d'alumnes de l'escola de la Uniò Atlètica Terrassa van traslladar la seva activitat esportiva per protestar per l'estat en què es troben les instal·lacions de Can Jofresa. La convocatòria va arrencar a les mateixes pistes municipals, on es va iniciar una marxa que va finalitzar davant l'ajuntament. La junta directiva de la UA Terrassa no va participar de l'acte de forma ...