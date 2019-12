Una polèmica que no s'atura

25.12.2019 | 04:00

Les protestes de la Uniò Atlètica Terrassa contra la gestió de l'Ajuntament es va iniciar fa poques setmanes, a causa de la celebració a les pistes de Can Jofresa d'uns partits de rugbi (el club Carboners fa els seus partits en aquesta instal·lació) i a la presentació dels equips de futbol del Jabac. Fer aquestes activitats quan la instal·lació no podia ser utilitzada encara per als atletes va aixecar una riuada de crítiques cap a l'Ajuntament de Terrassa, personalitzades en la figura de ...