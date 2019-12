Mor la sòcia número 1 del Terrassa FC

Futbol

25.12.2019 | 12:19

Aquest dimecres ha mort la sòcia nùmero 1 del Terrassa FC, Francesca Casasampera Mollà. Tenia 91 anys i durant tota la seva vida havia estat una gran seguidora del club egarenc. Era sòcia des dels 14 anys, ja que abans d'aquesta edat no podia ser-ho. Tant el seu marit, Pere Munill Vilet, com el seu sogre, Pere Munill, van jugar amb el Terrassa FC, primer amb l'equip aficionat i en alguna oportunitat amb la primera plantilla. Malgrat que feia alguns anys que no podia anar a l'estadi per veure els partits del seu equip, la seva germana Àngels, que és la sòcia número 4 del Terrassa, va anar renovant el seu carnet cada temporada.