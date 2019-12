L'Handbol Terrassa es manté com a líder

> Segona Catalana femenina

25.12.2019 | 04:00

Per tercera setmana consecutiva, l'equip femení de l'Handbol Terrassa es manté colíder amb els mateixos punts que el Sant Esteve de Palautordera. Les terrassenques han tancat la primera volta amb un excel·lent balanç de deu victòries i una sola derrota després d'imposar-se per 15 gols a 20 a Castelldefels. Les terrassenques van anar sempre per davant en el marcador.H. CASTELLDEFELS, 15Quesada, Galindo (3), Rico (2), Royo, Parent, Vidal (2), Calle, Carlota González (3), Murillo, Sánchez (1), ...