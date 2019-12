L'Handbol Ègara acaba l'any tercer a dos punts del primer

> Segona Catalana

25.12.2019 | 04:00

Novena victòria consecutiva per a un Handbol Ègara que viu la seva millor ratxa de la temporada. El conjunt que dirigeix Santi Feiner es va imposar per tres gols de diferència (32-29) a un dels darrers classificats, el La Salle Bonanova Atlètic. Els egarencs s'acomiaden d'aquesta manera de l'any en una meritòria tercera posició, presentant les seves credencials per lluitar per l'ascens directe a la Primera Catalana. Els egarencs tenen divuit punts, amb un balanç de nou victòries i dues ...