El DR's Matadepera, en plena caiguda lliure

> Segona Catalana

25.12.2019 | 04:00

El DR'S Matadepera va tancar l'any de la pitjor forma possible. Va caure per un contundent marcador de 5 a 0 a la pista del tercer classificat, un Safa Sabadell que es va mostrar clarament superior als matadeperencs. El Safa Sabadell manava ja per 4 a 0 al descans i el seu rival no va ser capaç de ficar-se en el partit. Els matadeperencs són penúltims.SAFA SABADELL, 5Torras, Guarch, Pujol, Travesset i Ribas, equip inicial, Nobau, Romao, González, Dandy, Miró, Ruiz i Hernández.DR'S MATADEPERA, ...