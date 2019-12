El Terrassa FC escriu el seu conte de Nadal

Els jugadors del Terrassa FC celebren el primer gol a Manresa, marcat per Kilian Villaverde al minut 3 de joc.

Els jugadors del Terrassa FC celebren el primer gol a Manresa, marcat per Kilian Villaverde al minut 3 de joc. Juanma Medina / TFC

Josep Cadalso

24.12.2019 | 04:00

Feliços somnis. Són els que va tenir el Terrassa FC dissabte a la nit, després de sortir líder provisional de Manresa on va guanyar un partit de raça, èpica i compromís que va reforçar la seva autoestima just abans de l'aturada nadalenca. Tot indicava que seria un lideratge fugaç, d'unes hores. Però el despertar va ser de conte de nadal, perquè l'Hospitalet va perdre a casa seva contra l'Europa i els egarencs han marxat de vacances com a líders en solitari de la competició. Les millors festes ...