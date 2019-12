El Sant Pere tanca l'any amb un solvent triomf

> Segona Catalana

24.12.2019 | 04:00

Bona manera d'acomiadar aquest 2019 per un Matadepera irregular però que sempre planteja partits bonics, amb un tempteig alt i atractius de veure per l'espectador. Contra el Balaguer, els del Casal van signar, de nou, un bon partit. En aquest cas, però, van tenir la sang freda i la fortuna de prendre les millors decisions en els moments clau, agafant una distància al tram final suficient per guanyar. David Sánchez amb 26 i Xavi Franch amb 18 van ser els millors.El Sant Pere tanca el 2019 amb ...