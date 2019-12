Indignació amb l'arbitratge

Jordi Guillem

24.12.2019 | 04:00

Després de la dolorosa derrota, Xero Gasol, entrenador de l'Atlètic, comentava: "En primer lloc hem de felicitar el Polo per haver guanyat el títol, però també al nostre club per la gestió i organització impecable de la Copa del Rei. En segon lloc vull destacar l'orgull que sento cap els nostres jugadors per la feina que han fet durant tota la competició. Han fet un gran campionat i crec que mereixien un premi més gran, però a vegades a l'esport el premi no sempre se l'emporta qui més mèrits ...