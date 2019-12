Banyoles serà el proper destí d'Adrià Prado

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

24.12.2019 | 12:27

El lateral dret Adrià Prado serà la primera baixa de la plantilla del Terrassa FC en el mercat d'hivern. El futbolista va disputar el seu darrer partit amb el conjunt egarenc aquest dissabte al camp del Manresa, on va participar en el tram final de l'encontre aportant un bon rendiment. Prado ha tingut poc protagonisme en el Terrassa i a causa de això ha buscat una sortida d'acord amb el club.

El seu nou destí serà el Banyoles, una de les revelacions del campionat de Tercera Divisió. Prado estudia a Girona i per aquest motiu el nou destí s'ajusta a les seves pretensions. Primer semblava feta la marxa al Palamós, de Primera Catalana, però l'interès posterior del Banyoles ha fet canviar els plans del futbolista. Prado no va tenir minuts en les primeres jornades de Lliga, però el seu bon rendiment al camp del Vilassar, on va ser titular per primera vegada, li va permetre tenir una certa continuïtat. Va encadenar quatre titularitats seguides, per desaparèixer de nou. Éric Ruiz i Yaya han estat els jugadors utilitzats al lateral dret.