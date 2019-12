Protesta pel mal estat de les instal·lacions atlètiques

Atletisme

Josep Cadalso

23.12.2019 | 19:57

Un elevat nombre d'atletes de la Unió Atlètica Terrassa, acompanyats de tècnics i pares de l'escola, s'han manifestat aquest dilluns al Raval de Montserrat per reclamar unes instal·lacions dignes a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. Malgrat que divendres ja es va poder començar a utilitzar la nova pista d'atletisme, els components del club egarenc consideren que hi ha molts dèficits a resoldre com el mal estat dels vestidors o la manca de llum. Els concentrats han fet un entrenament davant l'ajuntament i han cridat consignes en favor d'una solució als dèficits del recinte esportiu.