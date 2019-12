El Terrassa FC acaba l'any com a líder de la Tercera Divisió

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

22.12.2019 | 14:15

El Terrassa FC és el nou líder del grup cinquè de la Tercera Divisió després de la seva victòria al camp del Manresa aquest dissabte i la derrota de l'Hospitalet diumenge contra l'Europa. Els egarencs, que sumen quatre victòries seguides, començaran l'any enfrontant-se l'Hospitalet, que ha perdut per expulsió al seu golejador Salinas de cara al partit de Terrassa, a més de Parera.

En el seu partit a Manresa, el Terrassa ha recorregut a la èpica per apuntar-se una important victòria. Els egarencs s'han imposat per 1 a 2 malgrat jugar amb un futbolista menys durant una hora per expulsió de Galeano. Amb deu jugadors, Arranz ha marcat el gol de la victòria a un quart d'hora de la final.



L'inici del Terrassa ha estat espectacular. Concentrat, vertical i ambiciós, l'equip egarenc s'ha avançat al marcador als dos minuts, en una acció iniciada en una gran passada de Galeano que Kilian ha aprofitat per batre Pol. Però a partit d'aquest punt, el joc dels jugadors de Xevi Molist ha anat descendint de forma progressiva. Han cedit temps de possessió i espai i el Manresa ha anat creixent. Els locals han generat perill en una acció en la que Yaya i Ortega no s'han entès i que Walter no ha sabut aprofitar.



El partit ha girat de rumb en el minut 29. La relaxació dels egarencs s'ha visualitzat en una pilota perduda per Pelegrín que ha fet que Galeano realitzés una falta sobre Orellana que l'àrbitre ha entès que era mereixedora de targeta vermella. Amb una hora de partit per endavant, el Terrassa es quedava amb un futbolista menys. En l'acció posterior, Jaume Pascual ha estat a punt de marcar, però la seva rematada l'ha tret un defensa del Manresa a la ratlla de gol. Quan estava a punt de finalitzar el primer temps, el conjunt del Bages ha empatat després d'una bona acció col—lectiva que Bernat ha culminat amb una bona rematada des de la frontal.



L'actitud del Terrassa a la segona part ha estat immillorable. Molist ha donat entrada a Kevin per Yaya per jugar amb tres defenses i l'equip ha sortir amb el propòsit de guanyar el partit. Amb aquest canvi d'actitud s'ha fet amb el domini, ha arribat a porteria (Kevin ha tingut la millor ocasió en una jugada que ha finalitzat amb un gran xut desviat per Po) i al minut 75 ha trobat el seu premi en un córner que Arranz ha rematat de cap de forma esplèndida, desfermant l'eufòria entre jugadors i seguidors, que s'han desplaçat a Manresa en un gran nombre. Malgrat la pressió finals dels locals, el Terrassa ha mantingut el resultat i ha tret el millor premi a un esforç col—lectiu extraordinari.