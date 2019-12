Cruel derrota de l'Atlètic per 3 a 4 a la final davant del Polo

Hockey. Copa del Rei

Jordi Guillem

22.12.2019 | 18:44

El hockey ha estat molt cruel aquest diumenge amb l'Atlètic, que no ha sabut rematar un partit que tenia controlat davant del Polo i ha perdut la seva segona final de la Copa del Rei en només un any davant del mateix rival, l'RC Polo de Barcelona. Si al març va ser a Madrid, ara ha estat a Can Salas, davant d'una afició entregada. Un gol del barceloní Marc Reyné quan només faltaven 31 segons per al final i tothom pensava ja en els "shoot-outs" ha donat al Polo del terrassenc Roger Pallarols el seu trentaunè títol de Copa. Quan quedaven només tres minuts per acabar la final, l'Atlètic guanyava per 3 a 2 i gairebé festejava el títol, però Llorenç Piera ha empatat en el vuitè i darrer penal dels barcelonins. L' Atlètic només n'ha llançat tres, tots al primer quart d'hora. I després del 3 a 3, una falta servida per Matías Rey l'ha acabat desviant al calaix Marc Reyné quan només faltava mig minut pel xiulet final. L'eufòria s'ha desfermat entre els aficionats del Polo, mentre que els de l'Atlètic shan quedat absolutament glaçats. I tant el cos tècnic com els jugadors locals han acabat indignats amb els àrbitres, ja que entenien que Matías Rey, escollit millor jugador del torneig, no havia recorregut els pertinents cinc metres abans d'entrar a l'àrea en la falta que ha acabat significant el 3 a 4 definitiu.

El partit, tota una final èpica, ha començat bé pels de Pallarols, que s'han avançat al marcador amb un gol de Manu Bordas als sis minuts. Però l'Atlètic ha remuntat amb dues dianes d'Albert Beltrán i Jan Malgosa, que han tancat un primer quart frenètic i intenssísim, com, de fet, tot l'enfrontament. Xavi Lleonart, MVP de la final, ha empatat al minut 22 de penal-córner. Al minut 49, Albert Beltrán ha fet el 3 a 2. I quan tot semblava sentenciat per als de Xero Gasol, dos gols del Polo en els tres minuts finals han capgirat com un mitjó el signe del partit. El Polo ha acabat aixecant el títol de Copa en un camp on mai no ho havia fet. I quatre dels principals responsables han estat els terrassencs David Alegre, Roc Oliva, Xavi Lleonart i Vicenç Ruiz.