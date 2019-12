Josep Cadalso

22.12.2019 | 14:00

Gran festa del terrassisme aquest dissabte a Manresa, on els aficionats del Terrassa FC han celebrat amb els jugadors la victòria per 1 a 2 que situa els egarencs com a líder provisional del grup. Amb deu jugadors durant una hora, el Terrassa ha estat capaç de sumar tres punts de gran valor i de gran significat.