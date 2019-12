Sergi Enrique dedica el gol al seu pare

21.12.2019 | 04:00

L'autor del gol decisiu a la tanda de "shoot outs" a Can Salas va ser l'internacional Sergi Enrique, que va dedicar tant el gol com el passi a semifinals al seu pare. "He tingut una setmana molt dura. El meu pare acaba de sortir de la UCI. S'ha salvat de la mort. L'operació va anar molt bé. Estic molt content i li dedico aquesta classificació". El central egarenc va afegir: "Sabíem que el Complutense es tancaria darrere i sortiria a la contra. Han fet un molt bon partit i han defensat molt bé. Nosaltres hem de fallar moltes ocasions. A la semifinal davant del Club de Campo hem d'ensenyar la nostra altra cara. El més positiu és que hem passat a semifinals". El tècnic Xero Gasol va dir: "Han arribat una vegada i han fet un gol. Sabíem que el primer partit seria el més complicat. A partir d'aquí tot anirà cap amunt. Avui hem sentit la pressió, però estem molt contents. No hem jugat un mal partit. Ells són un equip molt incòmode". Per la seva banda, l'entrenador del Complutense, Nacho Usoz, comentava: "Marxem contents perquè no ens ha afectat jugar contra els amfitrions. Ha estat una pena no tancar el partit. En els "shoot-outs" hem tingut mala sort. Tenim talent, però encara ens falta experiència".