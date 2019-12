El segon gol i la baixa de Clara Ycart, claus

21.12.2019 | 04:00

Al final del partit, el tècnic del CD Terrassa Litus Ullés es mostrava resignat, content per l'actitud de les jugadores però un punt trist pel resultat final. Per l'entrenador del Terrassa, una de les claus de l'exagerada derrota recau en el segon gol de la Complutense al minut 30 de partit. "El segon gol anímicament ens ha aturat, tot i que podríem haver fet el dos a un, tornant del descans no ens ha sortit res i sabem que era blanc o negre i avui no ens han sortit les coses", explicava l'entrenador egarenc. Tot i això, Ullés marxava content amb el seu equip. "El resultat és el que és. Fins a la mitja part hem estat dins del partit, tenint pràcticament les mateixes oportunitats que elles, però els petits detalls han marcat la diferència. A la segona part ho hem intentat però hem tirat més de cor que de joc", sentenciava. A l'altra banda, Jorge Donoso senyalava la baixa de Clara Ycart com un element clau. "Elles tenien la baixa de la Clara Ycart, que és una jugadora molt important en l'àmbit ofensiu. El primer quart ha estat molt igualat, però els dos gols les han enfonsat. Són un rival molt dur i crec que el resultat és una mica enganyós", explicava un Donoso content amb la classificació per a les semifinals.