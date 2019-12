Prematura eliminació d'un coratjós Egara a mans del Polo

Hockey. Copa del Rei

Jordi Guillem

21.12.2019 | 04:00

Com sempre, els partits entre el Club Egara i l'RC Polo s'acaben decidint per petits detalls. Ahir, en l'esperat duel de quarts de final de la Copa del Rei que es disputa a Can Salas, el petit detall va tenir nom i cognom: Vicenç Ruiz. El migcampista internacional de Vacarisses ha passat tota la seva trajectòria esportiva a l'Egara fins que el passat estiu va decidir convertir-se en el quart reforç terrassenc del conjunt de la Diagonal. La seva marxa al Polo va generar una ...