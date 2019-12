El Polo va vendre cara la seva eliminació amb el Club de Campo

Hockey. Copa de la Reina

21.12.2019 | 04:00

El Club de Campo es va assegurar la seva presència a les semifinals de la Copa de la Reina derrotant el Polo en un partit més equilibrat del que era previsible. Les madrilenyes, grans favorites al títol, van suar de valent per superar un Polo que no es va donar per vençut. El Club de Campo es va avançar amb un 2-0 al tercer quart, però Isabel Zaldúa va retallar diferències. María López va fer el 3 a 1 i Maria Sofía ...