Dos partits de sanció a Sergi Enrique per una agressió sancionada per video

Dos partits de sanció a Sergi Enrique per una agressió sancionada per video

Hockey. Copa del Rei

Jordi Guillem

21.12.2019 | 17:59

El central internacional de l'Atlètic Terrassa no ha pogut jugar ni la semifinal d'aquest dissabte ni podrà disputar la final de demà. Enrique va colpejar amb l'stick a la cara a un jugador del Complutense durant el duel de quarts de final i li va trencar el nas. Durant el partit no es va assenyalar cap infracció, però el Club de Campo va presentar unes imatges de l'acció que corren ja per les xarxes socials. Divendres a les onze de la nit, el delegat tècnic va comunicar una sanció de dos partits per a Enrique. Els de Xero Gasol van protestar, però el seu recurs va ser desestimat. El jugador es perdrà el que queda de Copa. Molt enfadat, l'Atlètic al·lega indefensió, ja que el partit Club de Campo - Barça de quarts no tenia cobertura televisiva.