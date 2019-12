La loteria dels 'shoot-outs' és groc-i-negre

Hockey. Copa de la Reina

Joan Fitó

21.12.2019 | 04:00

Unes semifinals de Copa de la Reina són un premi prou llaminer com per haver de patir fins a l'últim sospir. A més, si ho fas en un derbi, la satisfacció és enorme per al que guanya, i a la contra, la decepció és gegant pel que perd.Egara i Atlètic van signar taules, empat a zero en un partit que va transitar per mil i una fases durant el mateix i en què l'efectivitat i el gol van brillar per la seva absència. En aquest ...