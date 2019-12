L'Atlètic cau 0-6 davant del Club de Campo i es queda sense final

Hockey. Copa de la Reina

Jordi Guillem

21.12.2019 | 14:10

No ha pogut ser. L'Atlètic Terrassa ha caigut eliminat per 0 gols a 6 en la segona semifinal de la Copa de la Reina que es disputa a Can Salas i no serà a la final de diumenge a les dotze del migdia. La final d'aquesta trenta cinquena edició de la Copa serà un derbi madrileny entre el Club de Campo i el San Pablo Valdeluz, que s'ha imposat per un també contundent 4 a 0 al Taburiente canari en la primera semifinal.

Sabia el conjunt de Can Salas que tenia molt poques opcions d'eliminar un Club de Campo que ha guanyat deu de les dotze darreres edicions de la Copa. L'equip que entrena Jordi Flo ha resistit durant el primer quart, però dos gols de Laura Barrios i Begoña García al tram final han començat a deixar les coses clares per a les noies d'Edu Aguilar.

Un Club de Campo que ha llançat fins a vuit penals (per cap de l'Atlètic) ha continuat amb el seu monòleg de joc al segon període. La primera ocasió clara de les locals ha estat una bona rematada de Maria Torrent al minut 22. Al tercer quart, l'asturiana María López ha fet el 0 a 3 de penal. I ja al darrer període, Alejandra Torres-Quevedo i de nou María López i Laura Barrios de penal han completat la golejada fins al 0 a 6 definitiu.