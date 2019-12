Els "shoot outs" duen l'Atlètic a la gran final

Hockey. Copa del Rei

Jordi Guillem

21.12.2019 | 20:09

Cinc anys després d'aixecar el seu darrer títol de Copa a casa, l'Atlètic Terrassa tindrà diumenge una nova oportunitat per a proclamar-se campió. El seu rival serà el Polo de Barcelona. Els de Xero Gasol han eliminat aquest dissabte al Club de Campo de Madrid a la primera semifinal de la competició que es disputa a Can Salas. Després d'arribar al final dels setanta minuts reglamentaris amb empat a dos gols, els de Xero Gasol s'han imposat per 3 a 2 en una agònica tanda de "shoot-outs". Diumenge a les dues de la tarda, el seu rival a la gran final de la Copa del Rei serà l'RC Polo, que es va imposar per 4 a 3 també als "shoot-outs" després d'empatar sense gols amb el Júnior.



Sense Sergi Enrique, sancionat amb dos partits, els de Can Salas han protagonitzat un duel electritzant davant els homes de Pablo Usoz. Les coses han començat molt bé pels amfitrions. Als tres minuts, Marc Sallés ha provocat un stroke que ell mateix s'ha encarregat de transformar. Els madrilenys han plantat cara en tot moment, però al minut 21, el porter Mario Garín ha salvat una triple ocasió local. Quan faltaven tres minuts pel descans, Ignacio Abajo ha empatat en una gran acció individual. El tercer quart ha estat pels madrilenys i el quart pels terrassencs, però al minut 49, Quim Malgosa ha desviat una gran passada de Joan Tarrés des de l'esquerra i ha fet el 2 a 1.

Quedaven 43 segons per tancar el tercer acte quan Jose Basterra ha marcat el seu sisè gol del torneig, establint un empat a 2 que ja no s'ha mogut en el darrer període. Als "shoot-outs", Quique González de Castejón ha errat el darrer llançament davant de Marc Calzada i els terrassencs s'han acabat classificant per 3 a 2.