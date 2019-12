Eliminades per la via ràpida 

Les jugadores del CD Terrassa i el SPV Complutense lluitant per la possessió de la pilota.

Les jugadores del CD Terrassa i el SPV Complutense lluitant per la possessió de la pilota. Nebridi Aróztegui

Hockey. Copa de la Reina

Joan Fitó

21.12.2019 | 04:00

Sense opció. Amb aquesta premissa és complicat pensar que el CD Terrassa va signar un partit correcte, però la diferència tampoc va ser tan gran entre tots dos equips. Però si hi va haver un aspecte diferencial, aquest va ser a les àrees. La Complutense va ser infinitament superior a les dues àrees a un Terrassa un punt fred, sense espurna ni aquella decisió que és tan característica en el seu joc. Això, va passar factura, ja que tot i encadenar bons moments de joc, no va ser suficient ni per ...