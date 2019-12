"Aquest partit és una final per a nosaltres"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

21.12.2019 | 04:00

Després d'haver sumat només quatre punts en les darreres vuit jornades, el San Cristóbal afronta el partit de demà (12.30 del migdia) contra l'EC Granollers com una final en què no està permès cap altre resultat que no sigui una victòria. Aquest és el missatge del tècnic parroquial, Oliver Ballabriga, a l'hora d'analitzar el darrer compromís de l'any contra un rival que s'ha convertit en la revelació del ...