La venda d'entrades avança a bon ritme

20.12.2019 | 04:00

Els abonaments per als partits de la Copa del Rei i de la Reina s'estan venent a molt bon ritme. Costen 18 euros i serveixen per presenciar els 16 partits de la competició, entre avui, demà i diumenge. Tot i que no s'insta·laran graderies supletòries, els organitzadors han establert una capacitat de dos mil espectadors i es confia que a última hora d'avui s'acabin devendre les poques localitats disponibles. Les instal·lacions de Can Salas s'engalanaran de Nadal per rebre els setze equips participants, vuit masculins i vuit femenins. Hi haurà un "village" amb una vintena de tendes i espais de restauració.