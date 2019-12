Waterpolo

20.12.2019 | 04:00

La selecció espanyola júnior de waterpolo lluitarà per la cinquena plaça del Mundial de Kuwait després de derrotar ahir per 13 a 12 els Estats Units en el primer partit de la fase del cinquè al vuitè. Espanya va quedar fora de les semifinals després de perdre per 6 a 7 contra Croacia als quarts de final. A la selecció juguen els waterpolistes del CN Terrassa Bernat Sanahuja, Oriol Rodríguez, Víctor Alegre i Sergio Prieto.