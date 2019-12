Miguel Ángel Moreno matitza les seves paraules a la presentació del Jabac

Futbol

20.12.2019 | 04:00

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Miguel Ángel Moreno, ha volgut matisar les seves paraules en la presentació del Jabac en què es va referir a les relacions amb el club egarenc per trobar vies de solució al conflicte que mantenen les dues parts pel cànon imposat per la utilització del terreny de Les Palmeres. Moreno va dir que des de l'arribada del nou equip de govern s'hi han produït ja diverses reunions amb el Jabac per acostar postures. Però ha afegit al respecte que no volia dir, amb això, que anteriors regidors d'esports no haguessin tingut també converses amb el club per abordar el tema.