L'Atlètic femení elimina l'Egara als "shoot outs"

Hockey. Copa de la Reina

Joan Fitó

20.12.2019 | 16:49

L'Atlètic Terrassa s'ha classificat per la semifinal de la Copa de la Reina que es disputa des d'avui a Can Salas, en imposar-se el Club Egara al derbi local en els quarts de final de la competició. Egara i Atlètic van fer evident que classificar-se per aquestes rondes és complicadíssim. 0-0 al final del temps reglamentari, màxima igualtat i tot decidit a un cara o creu on l'Atlètic ha tingut més encert.

En un partit molt tens i igualat, cap dels dos equips ha estat capaç de dominar-lo, de dominar la possessió de bola i generar oportunitats. A més, tot i tenir ocasions, l'encert s'ha posat d'acord amb el sol i no ha fet acte de presència.

A la primera part, ocasions a parells per les dues bandes, però sense gol. La millor, una de Carola Salvatella al minut 25 que ha sortit fregant el pal dret de la porteria de l'Atlètic. Al descans, 0-0.

La segona meitat ha començat amb domini groc. L'Atlètic ha disposat de les millors ocasions, cosa que ha fet canviar la mentalitat d'un Egara que ha reaccionat. A partir d'això, bola per les blanc-i-blaves i ocasions a dojo. Tot i això, cap dels dos equips ha trobat la manera de perforar la porteria contraria, arribant doncs, a la tanda de shoot-outs. En els llençaments decisius, l'Atlètic ha estat més fi de cara a gol, classificant-se per les semifinals amb molta superioritat.