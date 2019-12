L'Atlètic es classifica per semifinals amb patiment

Hockey

20.12.2019 | 14:14

L'Atlètic Terrassa s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei de hockey que s'ha iniciat aquest divendres a Can Salas. El conjunt local ha derrotat la Complutense de Madrid als "shoot outs" després que el temps reglamentari finalitzés amb un marcador d'empat a un gol. L'equip madrileny ha estat qui ha marcat primer, mitjançant Toni Sanz al minut 53. Pol Parrilla ha empatat en transformar un penal córner en el 56.En els "shoot outs" l'Atlètic s'ha imposat per 4 a 2.