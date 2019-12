L'Atlètic es classifica per semifinals amb patiment

Hockey. Copa del Rei

20.12.2019 | 15:32

L'Atlètic Terrassa s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei de hockey que s'ha iniciat aquest divendres a Can Salas. El conjunt local ha derrotat la Complutense de Madrid als "shoot outs" després que el temps reglamentari finalitzés amb un marcador d'empat a un gol. L'equip madrileny ha estat qui ha marcat primer, mitjançant Toni Sanz al minut 53. Pol Parrilla ha empatat en transformar un penal-córner en el 56. En els "shoot outs" l'Atlètic s'ha imposat per 4 a 2. Sergi Enrique ha anotat el gol decisiu d'una tanda que a l'Atlètic se li havia posat molt coll amunt. Els de Can Salas jugaran dissabte a les 14.30 la primera semifinal davant del Club de Campo, que ha golejat per 8 a 3 al FC Barcelona.