Eurosport i Esport 3 oferiran diversos partits

20.12.2019 | 04:00

La Copa del Rei i de la Reina que comença avui a Can Salas tindrà una àmplia cobertura televisiva. La plataforma LaLigaSports oferirà tots els partits de la competició excepte aquells de quarts de final que es disputin al camp 2, que no tindrà cobertura televisiva. És a dir, l'Egara - Polo d'avui no es podrà veure per televisió. D'altra banda, el canal temàtic de Televisió de Catalunya, Esport 3, té previst retransmetre en directe les quatre semifinals i les finals masculina i femenina. Eurosport 2 oferirà dues semifinals i les dues finals.