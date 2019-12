Destacat paper del Matadepera a la Lliga Catalana infantil 

Halterofilia

20.12.2019 | 04:00

Matadepera va acollir la jornada final de la Lliga Catalana infantil de les categories sub-9, sub-11 i sub-13. Aquesta competició consta de cinc jornades i es fan quatre proves físiques: curses de 10 metres, salt vertical, salt horitzontal, llançament de pilota medicinal i es puntua la tècnica d'arrencada i de dos temps d'halterofília. Competeixen nens i nenes junts, ja que les categories són per edats i no per sexe. El CH Matadepera va comptar amb ...