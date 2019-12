El Club Egara cau als quarts de final de la Copa del Rei

Hockey. Copa del Rei

20.12.2019 | 17:38

El Club Egara ha quedat eliminat als quarts de final de la Copa del Rei de hockey que es disputa des d'avui a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa. El conjunt del Pla del Bon Aire ha perdut per 1 a 2 contra el Polo de Barcelona en el partit més atractiu de la ronda de quarts de final. Tal com s'esperava, el partit ha estat tremendament equilibrat i no s'ha resolt fins al final. L'encontre, que s'ha disputat en un camp que relliscava en excés, ha estat molt emocionant i disputat entre dos dels principals favorits al títol. Els barcelonins s'han avançat al marcador al minut 14 amb un gran gol del terrassenc Xavi Lleonart. El Club Egara ha empatat l'encontre al minut 49 gràcies a una bona finalització de Lluís Mercadé, però en el minut 56 el Polo ha fet el segon gol que ha resol el partit. Ha estat un gol de penal-córner en què l'exjugador del Club Egara Vicenç Ruiz ha executat a la perfecció el penal del sacador. S'han volcat en atac els de Ramon Sala en els minuts finals, en què han disposat de dos llançaments de penal-córner. Però l'empat no ha arribat i l'Egara, un dels dos caps de sèrie de la competició, ha quedat fora a les primeres de canvi.