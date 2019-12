El CD Terrassa s'acomiada de la Copa de la Reina

Hockey. Copa de la Reina

El CD Terrassa ha deixat escapar una gran oportunitat de fer coses importants a la Copa de la Reina. Les de Carles Ulles han caigut per 4 gols a 0 contra la Complutense en un partit que s'ha decidit al segon quart. Al minut 19, Lara Pampín amb un gran xut ras, creuat, ha fet l'1 a 0, un gol que ha fet mal a un Terrassa un pèl desdibuixat i que no ha tingut ocasions clares de gol. Això, ho ha aprofitat la Complutense per dominar el partit i gaudir de les millors ocasions. En una d'elles, al minut 30, Patricia Álverez ha estat més ràpida que ningú i ha aprofitat una bola sense amo a l'interior de l'àrea per fer el 2 a 0 amb un gran xut que s'ha colat a la porteria d'Alejandra Molina.

A la segona part, la dinàmica no ha canviat. El Terrassa sense idees davant la superioritat d'un conjunt madrileny que, a més, ha ampliat l'avantatge al minut 42, sentenciant així el partit. A l'últim parcial, el Terrassa s'ha deixat anar i la Complutense ho ha aprofitat per ampliar la diferència fins el 0-4 final.

Al primer partit de quarts de final, el Taburiente ha donat la primera sorpresa d'aquesta Copa superant per 2 gols a 0 al Júnior, un dels principals favorits a endur-se la victòria a la final de diumenge. El Terrassa, per tant, ha deixat escapar una oportunitat d'or per fer camí en aquesta edició de la Copa de la Reina.