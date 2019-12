Atlètic i Egara inicien el camí cap al títol

Hockey. Copa del Rei

Jordi Guillem

20.12.2019 | 04:00

Tot és a punt a les instal·lacions de Can Salas per acollir una Copa del Rei que comença avui divendres amb una jornada que es preveu plujosa. Cinc equips catalans (Atlètic, Egara, Polo, Júnior i Barça), dos de madrilenys (Club de Campo i Complutense) i un de càntabre (RS Tenis de Santander) s'ho jugaran tot a una carta per intentar arribar a la gran final del diumenge a les dues del migdia.Ha arribat finalment l'hora de la veritat per als dos ...