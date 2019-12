La runneada convida a tancar l'any corrent

Atletisme

Josep Cadalso

19.12.2019 | 04:00

Acomiadar l'any corrent pels carrers de Terrassa s'ha convertit en una tradició per un important grup de persones, que any rere any creix en número. El marc de la iniciativa és la Runneada de Cap d'any, una convocatòria esportiva i lúdica que promouen cada 31 de desembre l'Associació de Veïns de Poble Nou Zona Esportiva i el Nenazas Running Club. Es tracta d'una activitat gratuïta que va néixer amb el propòsit de donar una ...