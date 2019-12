El president de l'Atlètic aposta per una final contra l'Egara

19.12.2019 | 04:00

El president de l'Atlètic, Josep Maria Biosca, ha manifestat que el seu desig és que la final de la Copa del Rei que comença demà la protagonitzin els dos equips terrassencs, l'Atlètic i el Club Egara. "Tant de bo fos així. Aquest és un partit de hockey en estat pur. És el millor que podria passar", ha dit el màxim responsable del club organitzador de les Copes del Rei i de la Reina. "És un dels esdeveniments més importants del hockey espanyol. Tenim els millors equips i els millors jugadors i jugadores", comenta Biosca en relació amb una competició que centrarà l'interès esportiu del cap de setmana. "Al club estem a punt. El públic podrà veure els canvis que hem fet." Biosca s'ha referit al fet que s'hagi de pagar entrada per veure els partits. "La gent del hockey entén que ha de ser així, com demostra que el ritme de venda és bo. Ens hem d'acostumar." Amb relació a les opcions dels equips de l'Atlètic, Biosca diu que el masculí "està pensat per guanyar la Copa" i en el cas del femení diu que arribar a semifinals seria un èxit